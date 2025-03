Nem um desaire do Bayern Munique deu a força necessária ao Leverkusen para se aproximar da liderança da Liga Alemã e os comandados de Xabi Alonso perderam frente ao Werder Bremen (0-2).

Logo aos sete minutos, um erro defensivo custou caro à defesa do Leverkusen, que viu o adversário trabalhar bem dentro da área e oferecer de bandeja o primeiro a Schmid.

O primeiro tempo teve, de resto, um maior ascendente dos visitantes, que conseguiram chegar ao intervalo em vantagem. No segundo tempo, o técnico espanhol tentou de tudo, mudou três peças logo a abrir, mas sem sucesso.

Foi já em cima do apito final do árbitro que o Werder Bremen colocou o ponto final nas dúvidas e chegou ao 2-0. Após assistência de Topp, a bola chegou a Njinmah e este atirou a contar.

Com este resultado, o Leverkusen mantém os oito pontos de desvantagem para o Bayern e o segundo lugar na classificação.

Já em Dortmund, o conjunto da casa também não se conseguiu impor frente ao Augsburgo e acabou por sofrer uma derrota algo surpreendente, graças ao golo solitário de Gouweleeuw (23 minutos).

Por fim, o Wolfsburgo de Tiago Tomás não foi além de um empate caseiro frente ao St. Pauli (1-1) e pode ver o Leipzig assumir o último dos seis lugares de acesso às competições europeias, ainda nesta jornada.

Van der Hayden deu vantagem aos visitantes em cima do intervalo e já na segunda parte, uma grande penalidade beneficiou o Wolfsburgo, que viu Amoura converter com sucesso e garantir um ponto para as contas do campeonato.

Confira aqui outros resultados desta jornada:

Kiel-Estugarda, 2-2