Um clássico que nunca sai de moda. Assim é o Der Klassiker da Liga alemã, entre Borussia Dortmund e Bayern Munique, que tornaram a dar um bom espetáculo no Signal Iduna Park, este sábado. Os bávaros venceram por 3-2, com direito a reviravolta e um bis de Harry Kane, que chegou aos 30 golos na atual edição da Bundesliga. E ainda só vamos na 24.ª jornada…

O nulo no marcador foi desfeito aos 26 minutos pelo defesa-central do Dortmund, Nico Schlotterbeck, na sequência de uma bola parada, ele que, instantes antes, tinha protagonizado uma entrada violenta sobre Stanisic, que levou os bávaros a pedirem a sua expulsão.

O Borussia foi melhor até ao intervalo e só não ampliou a vantagem aos 34 minutos porque Maximilian Beier, servido pelo português Fábio Silva, deixou-se antecipar por um defesa no momento do remate, quando tinha o guarda-redes adversário à sua frente.

Já sem o capitão Emre Çan, substituído nos instantes finais da primeira parte devido a lesão, a equipa de Dortmund espreitou o 2-0 no início do segundo tempo, quando Tah, em esforço, impediu a finalização de Svensson já na pequena-área bávara.

O lance como que despertou o Bayern, que empatou aos 54 minutos, pelo inevitável Harry Kane, depois de Dayot Upamecano ter ficado muito perto do empate, quando chegou atrasado a um cruzamento de Serge Gnabry.

Só que o Borussia não perdeu o embalo com o golo sofrido e, na resposta, ficou perto de tornar a marcar por Beier, a passe de Fábio Silva. Aos 65 minutos, foi o ex-Sp. Braga, Yan Couto, a rematar com perigo, fazendo a bola passar perto do poste da baliza defendida por Jonas Urbig.

Já sem Fábio Silva em campo, substituído aos 67 minutos, o duelo Schlotterbeck-Stanisic voltou a dar faísca, desta vez no interior da área do Borussia, o que resultou num penálti que Kane converteu (70 minutos), apesar de Kobel ter adivinhado as intenções do inglês. O guarda-redes do Borussia não defendeu o remate por muito pouco.

O avançado inglês do Bayern, por seu turno, bisou pela quarta jornada seguida e marca há sete jogos consecutivos, em todas as competições. Uma máquina de marcar golos!

O 2-1 deixou a formação de Munique mais confortável no jogo, mas o Dortmund ainda tinha uma palavra a dizer, conseguindo repor a igualdade, aos 83 minutos, pelo lateral-esquerdo Svensson, aproveitando o (muito) espaço que lhe foi concedido pela defesa contrária no interior da área.

Os últimos minutos foram frenéticos, com Luis Díaz (Bayern) e Guirassy (Dortmund) a desperdiçarem boas ocasiões antes de Joshua Kimmich, com uma bela finalização de pé esquerdo, fazer o 3-2 final. Um golo à imagem do jogo, espetacular.

A vitória permite ao líder Bayern Munique alargar a vantagem no topo da Bundesliga, que é agora de 11 pontos para o segundo classificado, precisamente o Borussia Dortmund, que fecha da pior forma uma semana dececionante, marcada pelo adeus à Liga dos Campeões.