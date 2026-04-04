Alemanha
4 abr, 19:51
Borussia Dortmund garante vitória nos descontos, Fábio Silva assiste
Tiago Tomás saltou do banco no Estugarda, que caiu para o quarto lugar na Bundesliga
O Borussia Dortmund venceu fora o Estugarda por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da Bundesliga, e consolidou o segundo lugar na competição.
Fábio Silva foi suplente nos visitantes e saltou do banco aos 64 minutos, altura em que se registava um nulo no marcador e só já em tempo de compensação o empate foi desfeito por intermédio de Karim Adeyemi.
Dois minutos depois, o avançado português recebeu na esquerda e levantou para Brandt, que atirou de pé direito para um grande golo.
Com este resultado, o Borussia Dortmund manteve distância para o Bayern Munique, enquanto o Estugarda, que contou com Tiago Tomás nos últimos 20 minutos, caiu do terceiro para o quarto posto na Liga alemã.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS