André Silva chegou este sábado aos quatro golos apontados na presente edição da Bundesliga.

Em jogo da 6.ª jornada da competição, o internacional português evitou a derrota do Eintracht Frankfurt na receção ao Werder Bremen, assinando o 1-1 final aos 65 minutos com um desvio certeiro na zona da pequena área. A equipa visitante estava na frente desde o minuto 51, por intermédio do norte-americano Joshua Sargent.

À mesma hora, o Borussia Dortmund venceu fora o Arminia Bielefeld por 2-0. Sem Haaland, com queixas num joelho, e mesmo sem alguns habituais titulares de início - caso de Raphael Guerreiro, lançado apenas aos 75 minutos, o Borussia impôs-se por 2-0, com o defesa Mats Hummels a ser o goleador de serviço, ao assinar um bis na segunda parte.

O Borussia Dortmund chega aos 15 pontos na Liga alemã, os mesmo do Bayern Munique. Sem Robert Lewandowski, poupado, o crónico campeão germânico venceu fora o Colónia por 2-1. Müller marcou de penálti aos 13 minutos e Gnabry dobrou a vantagem bávara em cima do intervalo.

Na segunda parte, o Colónia reduziu aos 82 minutos por Dominick Drexler, que impediu Manuel Neuer de igualar este sábado o recorde de jogos com a baliza a zeros na Bundesliga: Oliver Kahn, outro histórico do Bayern, com 196.