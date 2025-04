Mats Hummels anunciou esta sexta-feira que vai pendurar as chuteiras no final da temporada.

«Estou a lutar com as minhas emoções neste momento. Agora chega o momento que nenhum futebolista pode evitar. Após mais de 18 anos e de muitas coisas que o futebol me deu, vou terminar a minha carreira no verão», pode ler-se num extenso vídeo que o defesa partilhou nas redes sociais.

O internacional alemão está atualmente a jogar na Roma, de Itália, mas já representou outras equipas como o Bayern Munique e o Borussia Dortmund. A nível de títulos destacam-se seis Campeonatos da Alemanha, quatro Taças da Alemanha, uma Taça da Liga e quatro Supertaças. Conta ainda com um Mundial pela seleção, em 2014, no Brasil.