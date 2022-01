O Borussia Dortmund goleou o Friburgo (5-1) em encontro referente à 19.ª jornada da Bundesliga, aproximando-se à condição do líder Bayern Munique.



Thomas Meunier bisou na primeira meia-hora de jogo (14m e 29m), na sequência de dois pontapés de canto cobrados por Julian Brandt.



Com Raphael Guerreiro no onze, o Borussia viria a ampliar a vantagem com dois golos de Erling Haaland. O norueguês fez o gosto ao pé na reta final da primeira metade da partida (45+1m) e na etapa complementar (75m), já depois do tento de honra do Friburgo, apontado por Demirovic (61m).



Dahoud (86m) fixou o resultado final para a equipa de Dortmund, que fica a três pontos do Bayern Munique, antes do líder entrar em campo.



Veja os golos de Haaland: