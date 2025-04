O Union Berlim recebeu e venceu o Wolfsburgo por 1-0, num jogo em que Diogo Leite foi titular e cumpriu os 90 minutos.

Depois de uma primeira parte sem golos e bastante dividida em termos de posse de bola, o lance decisivo chegou aos 63 minutos, com o pontapé certeiro de Hollerbach.

Este triunfo permite à formação da casa chegar aos 33 pontos e fugir ainda mais da luta pela permanência na Liga Alemã.

No outro jogo do dia, o Monchengladbach cedeu um empate (1-1) no reduto do St. Pauli e falhou o ataque aos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Os visitantes ainda conseguiram chegar ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Itakura (45+2 minutos), mas acabaram por sofrer em cima do minuto 90. Afolayan aproveitou da melhor forma a assistência de Eric Smith e garantiu um ponto importante para a equipa da casa.

O St. Pauli ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção, com mais quatro pontos do que o Heidenheim.