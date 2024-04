Enquanto se aproximam as decisões na Liga Alemã, a tarde deste sábado teve alguns resultados inesperados.

No «Der Klassiker», o Borussia Dortmund levou a melhor sobre o Borussia Monchengladbach por 2-1. Marcel Sabitzer foi a grande figura do encontro, ao apontar um «bis», muito importante para manter os comandados de Edin Terzic na luta por um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Maximilian Wober ainda reduziu para a equipa da casa, que esteve praticamente toda a segunda parte em vantagem numérica, devido à expulsão de Adeyemi, por acumulação de cartões amarelos.

Com Tiago Tomás a saltar do banco no segundo tempo, o Wolfsburgo perdeu por 3-0 na casa do Leipzig e continua assim com apenas uma vitória nos últimos treze jogos oficiais. Dani Olmo abriu o ativo aos 13 minutos e deu uma vantagem que se manteve até ao intervalo. Já no segundo tempo, Benjamin Sesko chegou aos treze golos na temporada e aos 82 minutos, Lois Openda fechou as contas do jogo, com o 3-0 final.

Também Gonçalo Paciência esteve em ação, na tarde deste sábado, com a receção do Bochum ao Heidenheim. Num jogo que teve dois golos anulados por mão na bola, primeiro de Jan-Niklas Beste e depois por Takuma Asano, foi o mesmo jogador a introduzir a bola em ambas as balizas. Isto porque Keven Schlotterbeck começou por ser infeliz, aos 81 minutos, quando fez um autogolo, mas redimiu-se em cima do minuto noventa e fixou assim o resultado em 1-1.

A fechar, o Mainz atropelou de forma surpreendente o Hoffenheim por 4-1 e garantiu três pontos muito importantes na luta pela manutenção, na Liga Alemã. Os visitantes até entraram a vencer, com o golo de Pavel Kaderabek, mas o segundo tempo foi todo da formação da casa. Burkardt fez o empate aos 47 minutos e Phillipp Mwene carimbou a cambalhota no marcador quatro minutos depois. Até final, Brajan Gruda e Karim Onisiwo deram contornos de goleada ao resultado, que deixa o Mainz no 16.º lugar, a um ponto da «linha de água».