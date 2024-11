O Monchengladbach recebeu e venceu o St. Pauli por 2-0, num jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga Alemã.

Num encontro bastante dividido, o conjunto da casa demonstrou uma excelente eficácia na primeira parte e chegou ao intervalo com os dois golos de vantagem, graças aos pontapés certeiros de Alessane Pléa e Kleindienst.

Já na segunda parte, os visitantes tomaram conta das operações mas não conseguiram encontrar o caminho da baliza do Monchengladbach, que somou segunda vitória nos últimos três jogos do campeonato. Este resultado permite ao clube chegar ao sexto lugar, com 17 pontos e em posição europeia.

No outro jogo deste domingo, o Mainz deslocou-se até ao reduto do Kiel, penúltimo classificado da liga e sem surpresas venceu por 3-0.

Amiri (11 minutos), Burkardt (37 minutos) e Lee Jae-Sung (53 minutos) marcaram para a formação visitante, que ocupa a oitava posição da tabela, a apenas um ponto do Monchengladbach.

Quanto ao Kiel está na zona de despromoção com apenas cinco pontos e a cinco da primeira equipa acima da linha de água.