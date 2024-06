O selecionador alemão classificou como «racista» uma sondagem recente, feita por uma televisão do país, que perguntava aos participantes se queriam ver mais jogadores brancos na seleção nacional de futebol. A sondagem, do canal público ARD, revela que 21% dos inquiridos concordam com essa afirmação.

«É racista. Sinto que temos de acordar. Muitas pessoas que estão na Europa tiveram de fugir à procura de um país seguro», começou por dizer Julian Nagelsmann, no domingo, em conferência de imprensa. O selecionador, de 36 anos, disse concordar com o médio alemão Joshua Kimmich, que descreveu o questionário como «racista». «Josh [Kimmich] disse muito bem, com uma declaração muito clara e ponderada. Vejo isto exatamente da mesma forma. Esta pergunta é uma loucura», declarou.

O canal que promoveu a sondagem é público. Garante ter encomendado o inquérito para ter dados mensuráveis. A sondagem foi realizada junto de 1.304 respondentes aleatoriamente. Karl Valks, diretor da estação ARD que encomendou a sondagem, disse que o canal estava «consternado com os resultados, mas que eles são também uma expressão da situação social na Alemanha de hoje».

Esta polémica acontece dias antes do início do Europeu'2024, que se realiza precisamente na Alemanha. A seleção alemã está no grupo A da competição, com a Escócia, Hungria e Suíça.