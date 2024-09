O Oktoberfest não é para todos!

Esta segunda-feira, Jens Lehmann, antigo guarda-redes de futebol, foi detido após uma noitada na maior festa de cerveja do mundo.

O ex-Arsenal, Schalke, Dortmund, Milan e Estugarda foi abordado pelas autoridades à 1h30 da manhã devido a uma condução suspeita em Munique.

Foi pedido ao antigo atleta para soprar no balão, de modo a medir o volume de álcool no sangue, mas o mesmo, já com um grande cheiro a álcool, não foi capaz de o fazer.

Após várias tentativas, a polícia acabou por retirar uma amostra de sangue ao alemão de 54 anos e apreendeu a carta de condução.

De referir que ao longo da carreira, Lehmann sempre teve alguns problemas com o comportamento, como foi o exemplo na altura em que jogava no Estugarda, que foi dispensado por ir ao Oktoberfest sem autorização.