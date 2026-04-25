O Bayern Munique operou uma reviravolta inacreditável para conquistar mais uma vitória na Liga alemã. Porém, apesar de mais um triunfo dos bicampeões, houve um momento que chamou a atenção.

No final do jogo, Musiala, bastante sorridente, tentou tirar uma selfie com Olise, extremo francês que marcou um belo golo no encontro. Porém, o francês, visivelmente incomodado, não quis partilhar a alegria do alemão.

Olise levanta o braço direito e mostra o dedo do meio, de cara completamente fechada. De seguida, repetiu o gesto, mas com a mão contrária.

Ora veja o momento: