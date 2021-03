Espanha e Itália empataram sem golos, numa partida da segunda jornada do grupo B do Euro de sub-21.



O jogo ficou marcado por três expulsões: uma para o lado espanhol e duas para o lado italiano. Mingueza, central do Barcelona, viu o cartão vermelho direto na sequência de um desentendimento com Rovella. O médio do Génova viu o segundo cartão amarelo e também foi expulso. Volvidos quatro minutos, Scamacca também recebeu ordem de expulsão por acumulação de cartões amarelos.



No outro jogo deste grupo, Eslovénia e República Checa empataram a uma bola. A seleção anfitriã, a par da Hungria, chegou ao intervalo a vencer graças a um golo de Matko (32m), mas viu o triunfo fugir-lhe com um autogolo de Prelec aos 86 minutos.



Feitas as contas, «La Rojita» é líder com quatro pontos, mais dois que a República Checa e a Itália. A Eslovénia fecha o grupo com apenas um ponto conquistado em dois encontros.



Por sua vez, o Alemanha-Países Baixos, do grupo A, terminou com uma igualdade a uma bola. Justin Kluivert abriu o marcador aos 48 minutos contudo, os germânicos agarraram um ponto com um tento de Nmecha aos 84 minutos.



Por último, a Roménia bateu a Hungria por 2-1 com golos de Matan e de Pascanu que assim anularam o tento inicial de Csonka. Assim, os romenos igualaram a Alemanha com quatro pontos na liderança do grupo enquanto os Países Baixos somam dois. Em último lugar está a anfitriã Hungria, ainda sem pontos.