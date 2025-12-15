O Schalke recebeu e venceu o Nuremberga por 1-0, durante este domingo, mas o momento da tarde foi protagonizado pelos adeptos da casa, que criaram um mosaico... com o emblema do clube adversário.

Isto porque os dois clubes há muito (quase 50 anos) que mantêm uma relação de amizade. Já foram criados cachecóis com as cores de ambos, azul e vermelho, e os adeptos cantam inclusive os hinos das respetivas equipas.

Neste momento, tanto Schalke como Nuremberga atuam no segundo escalão do futebol da Alemanha, sendo que o Schalke é líder da prova e o Nuremberga ocupa o 11.º lugar.

Assista aqui ao momento: