Leon Goretzka deve falhar a estreia da seleção alemã no Euro 2020, frente à congénere francesa, devido a um problema físico muscular. Isso mesmo revelou o selecionador alemão, Joachim Low.

«O Goretzka não treinou com a equipa. É provável que precise de alguns dias para recuperar, e não deve estar disponível para o primeiro jogo [do Euro 2020]. Terá de encontrar o seu espaço à medida que o torneio avança», afirmou Low, sobre o médio do Bayern de Munique, em conferência de imprensa.

A Alemanha integra o grupo F do Euro, juntamente com a França, Portugal e Hungria. O encontro com os franceses está agendado para dia 15 de junho, às 20h00. O duelo com a seleção portuguesa está agendado para dia 19.