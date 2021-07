Uli Hoeness, antigo internacional alemão e ex-dirigente do Bayern de Munique, afirmou que a Alemanha foi uma das seleções que mais o desiludiu no Europeu. E nem Robin Gosens, grande destaque da vitória sobre Portugal (4-2), em Munique, escapou.

«Gosens fez um jogo bom porque o selecionador português, aparentemente, não conhecia o seu nome. Nos outros jogos nem apareceu. A razão é simples: quando as coisas apertam, ele revela-se um jogador muito limitado tecnicamente», afirmou Hoeness ao canal alemão Sport1.

Hoeness criticou também a titularidade de Toni Kroos, afirmando que a forma de jogar do médio do Real Madrid «não cabe no futebol atual».

Entretanto, Kroos já disse adeus à seleção alemã, após a eliminação no Euro 2020.