A Alemanha venceu na visita à Suíça, em Basileia, nesta sexta-feira (4-3). O marcador foi inaugurado a favor dos anfitriões aos 17 minutos, quando o extremo Ndoye entrou na área descaído para a esquerda e apontou ao poste mais próximo, deixando o guardião Baumann mal na fotografia.

Na resposta, aos 26 minutos, Wirtz cruzou à esquerda e o central Tah cabeceou ao segundo poste. Antes do intervalo, o avançado Embolo aplicou o 2-1 aos 41m, enquanto Gnabry restabeleceu a igualdade aos 45+2m.

Entre trocas, Wirtz – avançado do Liverpool – completou a reviravolta com um golaço, rematando do bico esquerdo da área suíça, num arco indefensável.

Ainda que o médio Joel Monteiro tenha marcado um bom golo fora da área aos 79 minutos (3-3), Wirtz bisou aos 86m (4-3), acumulando dois golos e duas assistências.

No Mundial 2026, a Alemanha integra o Grupo E, com Equador, Curaçau e Costa do Marfim. Por sua vez, a Suíça está no Grupo B, com Qatar e Canadá, aguardando por Bósnia ou Itália.