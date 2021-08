O Bayern Munique conquistou esta terça-feira a Supertaça da Alemanha, na sequência de um triunfo frente ao Borussia Dortmund, por 3-1, no Signal Iduna Park.



Robert Lewandowski abriu e fechou as contas, enquanto Erling Haaland ficou em branco.



O avançado polaco inaugurou a contagem ao minuto 41, já após um golo anulado ao Borussia Dortmund por fora de jogo de Moukoko.



Thomas Muller ampliou a vantagem do Bayern Munique pouco depois do intervalo, Marco Reus ainda reduziu com um golaço ao minuto 64 mas Lewandowski dissipou todas as dúvidas com o segundo golo no encontro (74m), a passe de Tolisso.



O Bayern conquistou a 9.ª Supertaça da Alemanha do seu historial, a segunda consecutiva, contra os seis troféus do Borussia Dortmund.