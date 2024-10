Esta terça-feira, o campeonato alemão parou e jogou-se os dezasseis avos de final da mítica DFB-Pokal, também conhecida como Taça da Alemanha.

No total foram oito jogos, mas o principal destaque vai para a eliminação do Dortmund frente ao Wolfsburgo. Com Tiago Tomás a saltar do banco, o marcador não se alterou durante os 90 minutos. A partida acabou por ir a prolongamento e o dinamarques Jonas Wind fez o único golo da partida aos 116 minutos.

O Leipzig bateu o St. Pauli por 4-2, com um bis de Poulsen (12m e 30m), um golo de Baumgartner (17m) e outro de Nusa (80). No lado da equipa visitante, Guilavogui (28m) e Smith (58m) marcaram os golos.

O Leverkusen de Xabi Alonso defrontou uma equipa do segundo escalão alemão, o Elversberg, e acabou a vencer por três golos. Schick (2m e 9m) e Aleix García apontaram os tentos.

Chapa três em Augsburgo

Com o mesmo resultado que o Leverkusen, o Augsburgo bateu em casa o Schalke e garantiu a passagem aos «oitavos» da Taça Alemã. A equipa de Jess Thorup já soma três vitórias nos últimos quatro jogos.

Colónia mostra que devia estar na Bundesliga, com exibição de luxo de ex-Benfica

Recém despromovido, o Colónia recebeu e venceu o Kiel por 3-0. Lemperle abriu o marcador aos oito minutos. O segundo golo apenas surgiu aos 84 minutos, autoria do ex-Benfica Waldschmidt. Aos 90+7 bisou.

O sonho foi apenas em 2023/24

Finalistas derrotados na época passada, 2-0 na final com o Leverkusen, o Kaiserslautern não teve o mesmo ímpeto e acabou por ser eliminado numa fase mais precoce. Desta vez foi com o Estugarda. Woltemade e Fuhrich marcaram os golos, aos 14 e 76 minutos, respetivamente.

Por fim, o Regensburg reduzido a 10 unidades eliminou o Furth (1-0). O Karlsruher ganhou em casa do Offenbach, por 2-0.