O Bayer Leverkusen levou a melhor sobre o St. Pauli (3-0) e é o primeiro clube apurado para as meias-finais da Taça da Alemanha.

Num duelo entre equipas que atravessam momentos distintos na Liga Alemã, a equipa da casa mostrou-se mais eficaz no primeiro tempo e chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima, graças ao golo de Martin Terrrier (31 minutos).

Esta diferença manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo acabou por confirmar o triunfo do Leverkusen, perante uma exibição muito mais sólida do sexto classificado do campeonato. Patrik Schick (63 minutos) e Hofmann (90+2 minutos) deram outros contornos ao resultado e lançaram a equipa para a próxima fase.

Nestes quartos de final faltam ainda realizar-se os seguintes encontros: Bayern-Leipzig, Hertha Berlim-Friburgo e Kiel-Estugarda.

RELACIONADOS
Taça de França: Marselha e Reims vencem e seguem para os «quartos»
VÍDEO: Leão e João Mário suplentes na vitória do Milan sobre o Bolonha
Taça do Rei: Barcelona sofre para vencer Albacete com Cancelo no onze
Taça da Liga inglesa: Arsenal vence Chelsea e é primeiro finalista