Taça da Alemanha: Leverkusen nas «meias» após triunfo diante do St. Pauli
Terrier, Patrik Schick e Hofmann confirmam triunfo por 3-0 no encontro dos quartos de final
Terrier, Patrik Schick e Hofmann confirmam triunfo por 3-0 no encontro dos quartos de final
O Bayer Leverkusen levou a melhor sobre o St. Pauli (3-0) e é o primeiro clube apurado para as meias-finais da Taça da Alemanha.
Num duelo entre equipas que atravessam momentos distintos na Liga Alemã, a equipa da casa mostrou-se mais eficaz no primeiro tempo e chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima, graças ao golo de Martin Terrrier (31 minutos).
Esta diferença manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo acabou por confirmar o triunfo do Leverkusen, perante uma exibição muito mais sólida do sexto classificado do campeonato. Patrik Schick (63 minutos) e Hofmann (90+2 minutos) deram outros contornos ao resultado e lançaram a equipa para a próxima fase.
Nestes quartos de final faltam ainda realizar-se os seguintes encontros: Bayern-Leipzig, Hertha Berlim-Friburgo e Kiel-Estugarda.