Alemanha
Há 44 min
VÍDEO: granizo e chuva forte obriga à suspensão do Grossapach-Leverkusen
Encontro da primeira eliminatória da Taça da Alemanha parou aos 18 minutos da primeira parte
Granizo e chuva forte obrigaram à suspensão do jogo entre o SG Sonnenhof Grossaspach e o Bayer Leverkusen, a contar para a primeira eliminatória da Taça da Alemanha.
A decisão do árbitro surgiu aos 18 minutos da primeira parte, quando o mau tempo se intensificou em Aspach, um município de Estugarda.
Assista aqui ao momento da suspensão do encontro:
