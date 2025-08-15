Granizo e chuva forte obrigaram à suspensão do jogo entre o SG Sonnenhof Grossaspach e o Bayer Leverkusen, a contar para a primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

A decisão do árbitro surgiu aos 18 minutos da primeira parte, quando o mau tempo se intensificou em Aspach, um município de Estugarda.

Assista aqui ao momento da suspensão do encontro: 

