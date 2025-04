É o fim de uma era. Thomas Muller anunciou este sábado o adeus ao Bayern Munique no final da época.

O histórico do clube bávaro revelou numa mensagem nas redes sociais que não foi possível chegar a acordo para renovar contrato, sendo forçado a sair ao fim de 25 anos, após 33 títulos conquistados.

«Mesmo depois de todos estes anos, independentemente dos meus minutos de jogo, continuo a divertir-me muito em campo e a lutar juntos por títulos para as nossas cores. Imaginava estar nesta situação no próximo ano. No entanto, o clube decidiu não negociar um novo contrato comigo para a próxima época. Mesmo que isso não corresponda aos meus desejos pessoais, é a convicção do clube, que respeito» revelou o avançado de 35 anos.

O Bayern de Munique também já publicou um vídeo de homenagem ao internacional alemão, revelando que irá prolongar o contrato por mais alguns dias para que Müller ainda represente o clube no Mundial de Clubes, que se realiza nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho, onde a equipa alemã é adversária do Benfica na fase de grupos.

«Müller, nascido na Baviera, entrou para a academia do Bayern com 10 anos, no verão de 2000, teve uma evolução sem paralelo, fez história no clube, ganhou tudo o que havia para ganhar e tornou-se o recordista de presenças no clube, com um total de 743 jogos», destacou o clube alemão em comunicado.