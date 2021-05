O Werder Bremen anunciou este domingo a saída do treinador Florian Kohfeldt, que será substituído provisoriamente por Thomas Schaaf, uma lenda do clube, para evitar a despromoção na última jornada da Bundesliga.



«Lamentavelmente, depois da derrota com o Augsburgo, já não acreditávamos que pudéssemos garantir a manutenção com o Florian Kohfeldt», justificou o diretor desportivo da equipa alemã, Frank Baumann.



Thomas Schaaf, de 60 anos, treinou o Werder Bremen durante 14 temporadas, levando a equipa à conquista do título em 2003/04. Atualmente, ocupava o cargo de diretor geral de futebol no clube.



O Werder Bremen parte para a última jornada com 31 pontos, na 16.ª posição, que remete a equipa para o playoff de despromoção. Logo atrás surge o Colónia (30 pontos) e à frente está Arminia Biefeld (32 pontos).



Na derradeira ronda, o Werder Bremen recebe o Borussia Monchengladbach 8.º classificado.