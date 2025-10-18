O Estugarda venceu este sábado no terreno do Wolfsburg, por 3-0, num jogo em que Tiago Tomás esteve em destaque.

A disputar a sétima jornada da Bundesliga, o Estugarda abriu o marcador aos 35 minutos, com do português Tiago Tomás a marcar à antiga equipa. Na segunda parte, aos 55 minutos, Mittelstadt aumentou a vantagem.

Já perto do final do encontro, aos 80 minutos, Angelo Stiller selou o marcador e fez o terceiro.

Com esta vitória, e à espera do resultado entre o Bayern Munique e o Dortmund, o Estugarda encontra-se em terceiro lugar, com 15 pontos. O Wolfsburg está em 15.º, com cinco.

Em Mainz, o Bayer Leverkusen venceu uma partida com sete golos (4-3). O ex-Benfica Grimaldo bisou na primeira parte, depois de abrir o marcador aos 11 minutos, através de uma grande penalidade, e fazer o 3-1 aos 45+3 minutos.

No lado dos Farmacêuticos, Kofane e Terrier, aos 24 e 87 minutos, marcaram os restantes golos. No que toca ao Mainz, Lee Jae-Sung (34m), Amiri (71m) e Armindo Sieb (90m).

O Leverkusen está agora em quinto lugar, com 14 pontos. O Mainz segue em 16.º, com quatro.

Por fim, o Leipzig triunfou na receção ao Hamburgo (2-1), o Augsburgo empatou no terreno do Colónia (1-1) e o Heidenheim empatou com o Werder Bremen (2-2).