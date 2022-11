Tiago Tomás marcou nesta sexta-feira o segundo golo da temporada, em 13 jogos, sem conseguir evitar a derrota do Estugarda no reduto do Borussia Monchengladbach.

No jogo que abriu a 13.ª jornada da Bundesliga, Hoffman (4m) e Marcus Thuram (25m) adiantaram a equipa da casa, com o avançado português cedido pelo Sporting a reduzir a desvantagem ao minuto 35, num belo movimento. Patrick Hermann, ao minuto 90+4, fixou o resultado final.

O Estugarda de Tiago Tomás está na 15.ª posição, com 11 pontos, enquanto o Borussia Mönchengladbach sobe a sétimo, com 19 pontos.