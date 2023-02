O Union Berlim venceu neste sábado o Leipzig, fora de portas (1-2), e mantém a perseguição ao Bayern Munique. A equipa do português Diogo Leite continua na segunda posição, a um ponto do líder da Bundesliga.

O defesa luso foi titular, tal como André Silva no Leipzig. O avançado português até fez a assistência para o golo da formação local, apontado por Benjamin Henrichs (24m), mas a equipa da capital alemã deu a volta ao resultado na etapa complementar.

Janik Haberer (61m) assinou o 1-1 e Robin Knoche completou a reviravolta ao minuto 72, na cobrança de um castigo máximo. Pouco depois, Yussuf Poulsen podia ter garantido a igualdade, mas o dinamarquês desperdiçou nova grande penalidade.

Com este resultado, o Leipzig fica no 5.º lugar da tabela classificativa do campeonato alemão.

