Alemanha: Union Berlim de Diogo Leite regressa às vitórias no campeonato
Golo solitário de Khedira deu o triunfo à equipa da capital
O Union Berlim de Diogo Leite regressou às vitórias depois de ter roubado pontos ao Bayern Munique na última jornada. Na visita ao St. Pauli, a formação da capital venceu (1-0) e ascendeu ao oitavo posto.
Também neste domingo, Harder, ex-Sporting, estreou-se a titular pelo Leipzing.
Diogo Leite repetiu a titularidade na equipa visitante. Já pelo St.Pauli, o português Diogo Leite alinhou também de início. O jogo ficou decidido com o golo solitário de Rani Khedira ainda no decorrer da primeira parte (44m).
Com este triunfo (1-0), o Union Berlim ascendeu ao oitavo lugar com 15 pontos. Já o St. Pauli está em lugar de descida - 16.º com sete pontos.
