Diogo Leite e companhia empataram, na tarde deste domingo, na receção ao Eintracht Frankfurt. Na 8.ª ronda da Bundesliga, o Union Berlim desperdiçou a oportunidade de se posicionar no pódio.

O marcador foi inaugurado pelos forasteiros, aos 14 minutos, por Mario Götze.

No segundo tempo, aos 66m, Hollerbach empatou o encontro. Ainda que Arthur Theate tenha sido expulso aos 77m, os anfitriões foram incapazes de operar a reviravolta.

Assim, o Union Berlim é quarto, com 15 pontos, empatado com Bayer Leverkusen (3.º) e Friburgo (5.º). Na próxima ronda do campeonato, no sábado (14h30), Diogo Leite e companhia jogarão no reduto do líder Bayern Munique.

Por sua vez, o Frankfurt é sexto classificado, com 14 pontos, numa sequência de dois empates e uma derrota. Segue-se a receção ao Bochum (18.º), na tarde de sábado (14h30).

No jogo que encerrou esta ronda da Bundesliga, Heidenheim (10.º) e Hoffenheim (15.º) anularam-se.