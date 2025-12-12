Union Berlim de Diogo Leite regressa às vitórias frente ao Leipzig
Português foi titular no triunfo por 3-1 sobre o conjunto de Conrad Harder
O Union Berlim recebeu e venceu o Leipzig por 3-1, num jogo em que Diogo Leite foi titular e cumpriu os 90 minutos pelo conjunto da casa.
Num primeiro tempo sem grande ocasiões de golo, foram os visitantes que estiveram mais perto de inaugurar o marcador, mas o nulo manteve-se até ao intervalo. Ainda assim, o segundo tempo foi diferente a todos os níveis e o golo acabou por surgir aos 57 minutos, por intermédio de Oliver Burke.
Em jeito de resposta, o técnico do Leipzig foi ao banco buscar Tidiam Gomis e, assistido por Conrad Harder, o avançado francês atirou a contar e restabeleceu a igualdade no marcador. Ainda assim, esta estabilidade não durou muito e a formação de Berlim voltou a passar para a frente aos 64 minutos, com golo de Ilyas Ansah.
Até final, destaque para o terceiro e último golo do Union Berlim, apontado por Tim Sharke já no período de compensação. Este é o primeiro triunfo da equipa da casa em três jogos, sendo que a derrota pode afastar ainda mais o Leipzig da liderança da Liga Alemã, que pertence ao Bayern Munique (37 pontos) e ainda tem de jogar nesta jornada.