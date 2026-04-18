VÍDEO: Marie-Louise Eta estreia-se com derrota à frente do Union Berlim
Diogo Leite foi titular no desaire por 2-1 frente ao Wolfsburgo, penúltimo classificado da Liga Alemã
Diogo Leite foi titular no desaire por 2-1 frente ao Wolfsburgo, penúltimo classificado da Liga Alemã
Este sábado foi dia de história no futebol das cinco principais ligas europeias, com a estreia de Marie-Louise Eta no comando técnico do Union Berlim.
Diogo Leite alinhou de início na equipa da casa, que não teve a melhor das entradas e aos 11 minutos já perdia. Patrick Wimmer respondeu da melhor forma ao passe de Maehle e finalizou para o fundo da baliza. Esta vantagem madrugadora manteve-se até ao intervalo e sofreu alterações no arranque do segundo tempo.
Pejcinovic fez o 2-0 para o Wolfsburgo aos 46 minutos e causou ainda maior apreensão nos adeptos. A segunda parte foi dominada praticamente na íntegra pelo Union Berlim, ainda que o golo só tenha surgido nos minutos finais e por intermédio de Oliver Burke.
Esta derrota deixa a equipa de Marie-Louise Eta no 11.º lugar da Liga Alemã, com seis pontos de vantagem para o St. Pauli, a primeira de três equipas na luta pela permanência.
Já o Bayer Leverkusen recebeu e perdeu por 2-1 com o Augsburgo, com destaque para o «bis» de Fabian Rieder (15 e 90+7 minutos). A equipa da casa leva 52 pontos e está no sexto lugar da prova, sendo que o Augsburgo tem 36 pontos e é nono classificado.
O Werder Bremen não teve problemas para derrotar o Hamburgo de Fábio Vieira e muito beneficiou da inspiração de Jens Stage, que marcou por duas vezes e contribuiu para a vitória por 3-1. Os visitantes ficaram reduzidos a dez elementos aos 79 minutos, pelo vermelho direto aplicado a Philip Otele.
As duas equipas têm 31 pontos e ainda se encontram numa posição confortável face à luta pela permanência. Por fim, o Dortmund de Fábio Silva perdeu por 2-1 na visita ao reduto do Hoffenheim, sendo que Kramaric marcou em cima do intervalo e deu os três pontos ao atual quinto classificado da Liga Alemã (54 pontos).