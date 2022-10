Com o benfiquista Julian Weigl a titular, o Borussia Monchengladbach terminou nesta terça-feira a participação na Taça da Alemanha, ao perder fora por 2-1 com o Darmstadt, equipa do segundo escalão.

Phillip Tietz deu vantagem aos anfitriões a meio da primeira parte, mas Luca Netz empatou para o Monchengladbach aos 48 minutos. Aos 79 minutos, Aaron Seydel, acabado de ser lançado no jogo, sentenciou o destino da equipa de Weigl na presente edição da taça.

Num dos outros jogos do dia, também referente à Taça da Alemanha, o Hoffenheim goleou em casa o Schalke 04 por 5-1. Dabbur (2x), Angelino, Kabak e Kaderabek marcaram os golos da equipa à qual está cedido o sportinguista Eduardo Quaresma. Drexler, já depois dos cinco golos do Hoffenheim, assinou o único tento do Schalke, aos 69 minutos.

OUTROS RESULTADOS:

VfB Lucbeck-Mainz, 0-3

Waldhof Mannheim-FC Nuremberga, 0-1

Eintracht Braunschweig-Wolfsburgo, 1-2

Elversberg-Bochum, 0-1