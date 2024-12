O Friburgo recebeu e venceu o Wolfsburgo de Tiago Tomás por 3-2, num jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Alemã.

À procura de somar a sexta vitória consecutiva para todas as competições, a equipa do avançado português viu o adversário aproveitar da melhor forma as ocasiões que criou e ao intervalo perdia por 1-0, graças ao golo de Kubler.

Na segunda parte, o Friburgo ampliou a vantagem por duas vezes e com o defesa alemão em destaque, ao apontar o «bis» e Gregoritsch a fazer o terceiro.

Ora, já sem Tiago Tomás em campo o melhor que o Wolfsburgo conseguiu fazer foi esboçar uma reação, ainda que os dois golos (Wind e Svanberg) não tenham sido suficientes para impedir nova derrota na competição.

Com este resultado, o Wolfsburgo mantém os 21 pontos na Liga Alemã e tem agora três pontos de desvantagem para o Friburgo, que se encontra em posição de acesso à Liga Europa na próxima temporada.