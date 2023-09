O Bayer Leverkusen continua imparável na Bundesliga. A equipa treinada por Xabi Alonso somou a terceira vitória em três jogos, ao golear o Darmstadt por 5-1.

Com Grimaldo no onze inicial, o líder da Bundesliga chegou ao intervalo empatado 1-1, mas teve uma segunda parte avassaladora e voltou a golear, terminando a terceira jornada com uma média de quase quatro golos por jogo.

O Wolfsburgo de Tiago Tomás tinha oportunidade para igualar os nove pontos do Bayer Leverkusen, mas perdeu em casa do Hoffenheim por 3-1, apesar de o avançado português ter inaugurado o marcador aos 36m.

Em cima do intervalo, o ex-Benfica John Brooks empatou a partida e na segunda parte o Hoffenheim consumou a reviravolta com golos de Beier e Skov.

Nos outros jogos da tarde, o Estugarda goleou o Friburgo por 5-0, o Werder Bremen venceu o Mainz por 4-0, enquanto o Augsburgo e o Bochum empataram 2-2.