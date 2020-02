Alex Centelles, defesa do Famalicão, assinalou na quinta-feira o sétimo mês de namoro com a compatriota Nadia Boluda Moltó, que colabora com um espaço de diversão noturna em Valência.

O jogador espanhol de 20 anos veio neste verão para o clube português, por empréstimo do Valência, e manteve a relação com Nadia. A valenciana passou a dividir o seu tempo entre os dois países.

Nadia colabora com o Caribbeans Avenue, espaço de referência na movida valenciana, e aproveita cada oportunidade para viajar para o norte de Portugal. No final de janeiro, por exemplo, o casal passou uma noite luxuosa no hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia.



Veja as fotografias de Nadia Boluda Moltó na galeria associada ao artigo.