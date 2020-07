Peter Kenyon, antigo homem forte do futebol do Manchester United, recordou neste domingo o processo de contratação de Cristiano Ronaldo em 2003. O clube inglês pretendia manter o jovem no Sporting por mais uma época mas Alex Ferguson mudou de ideias após a primeira parte do jogo de inauguração do novo Estádio de Alvalade, a 6 de agosto de 2003.

David Beckham tinha partido para o Real Madrid e o clube inglês tentara a contratação de Ronaldinho Gaúcho, em vão. De repente, surgiu Ronaldo.

Ferguson não costumava ligar a Peter Kenyon nem interferir no trabalho do responsável pelas contratações do Man. United. Porém, o que Cristiano Ronaldo fez a John O’Shea em 45 minutos do jogo em Alvalade, aos 18 anos, convenceu o treinador escocês.

«Recebi uma chamada ao intervalo a dizer: ‘em vez de o deixar aqui no Sporting, podemos levá-lo para casa, por favor?» Alex Ferguson fez o pedido e Peter Kenyon ficou em Portugal para resolver a questão.

«A equipa partiu no dia seguinte e eu fiquei para tratar do assunto. Era nisso que Alex Ferguson era verdadeiramente fantástico. Vendia o Manchester United melhor que ninguém, convencia as pessoas a irem para lá», recorda o dirigente, atualmente no Chelsea.



A 12 de agosto de 2003, seis dias após o jogo, o Sporting comunicou a venda de Cristiano Ronaldo ao Manchester United por 15 milhões de euros.

Recorde a exibição de Cristiano Ronaldo no Sporting-Man. United: