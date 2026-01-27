Alex Pinto
OFICIAL: Alex Pinto regressa ao Farense
Lateral representou a formação de Faro entre 2020 e 2022
O Farense anunciou esta terça-feira a contratação de Alex Pinto, que estava sem clube depois de rescindir contrato com o Arouca.
O lateral de 27 anos está de «regresso a casa», depois de ter representado a formação algarvia entre 2020 e 2022, quando chegou proveniente do Benfica B e, dois anos mais tarde, seguiu para os eslovacos do DAC Dunajská Streda.
Esta temporada, recorde-se, Alex Pinto realizou nove jogos ao serviço, precisamente, da equipa orientada por Vasco Seabra.
Atualmente, o Farense ocupa o 16.º lugar da II Liga com 21 pontos.
Ele já conhece a casa e volta para dar tudo!🦁— SC Farense (@SCFarense_) January 27, 2026
Bem-vindo de volta Alex Pinto!⚫⚪ pic.twitter.com/o6O45gG0pR
