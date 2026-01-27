O Farense anunciou esta terça-feira a contratação de Alex Pinto, que estava sem clube depois de rescindir contrato com o Arouca.

O lateral de 27 anos está de «regresso a casa», depois de ter representado a formação algarvia entre 2020 e 2022, quando chegou proveniente do Benfica B e, dois anos mais tarde, seguiu para os eslovacos do DAC Dunajská Streda.

Esta temporada, recorde-se, Alex Pinto realizou nove jogos ao serviço, precisamente, da equipa orientada por Vasco Seabra.

Atualmente, o Farense ocupa o 16.º lugar da II Liga com 21 pontos.