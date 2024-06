Alex Telles foi operado no Porto. O lateral do Al Nassr partilhou uma imagem nas redes sociais, com a localização na cidade Invicta, num cenário de pós-operatório. O brasileiro debate-se com uma hérnia que, diz o próprio jogador, já tem há dois anos. «Algo que em muitos momentos gerou limitações no meu dia a dia e no desenvolvimento das minhas funções como atleta», assegurou o brasileiro.

«Essa foi uma temporada de sacrifícios como nunca havia tido na minha carreira. Há dois anos que convivo com dores recorrentes por conta de uma hérnia. Algo que, em muitos momentos, gerou limitações no meu dia a dia e no desenvolvimento das minhas funções como atleta. Porém, neste último semestre as dores intensificaram-se. Tratei de todas as formas diariamente para que pudesse continuar a jogar e ajudar o clube em todos os jogos», revelou.

«Hoje, passei por um procedimento cirúrgico que, de antemão, já posso dizer que foi um sucesso. Voltarei já para o início da próxima temporada recuperado, pronto para as competições que teremos e ainda mais forte. Vamos em frente, sempre», escreveu nas redes sociais, depois da operação no Hospital CUF do Porto.

Alex Telles, de 31 anos, fez 40 jogos na última temporada pelo Al Nassr. Marcou três golos e fez seis assistências. Jogou no FC Porto entre 2016 e 2020.