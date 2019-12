Tiquinho Soares foi o melhor marcador do FC Porto ao longo do ano civil de 2019, com um total de 24 golos entre janeiro e dezembro. O avançado brasileiro, aliás, termina o ano com o dobro dos festejos do avançado que ocupa a segunda posição: Moussa Marega, com 12.

Soares marcou 14 até final da época passada e já leva 10 na temporada 2019/20, enquanto Marega balançou as redes de forma equilibrada (6 golos até ao fim da época 2018/19, outros tantos até ao momento).

Alex Telles (5 golos até maio e 4 na presente temporada) completa o pódio a par de Luis Díaz, que chegou ao FC Porto neste verão mas já festejou por nove vezes de dragão ao peito.

