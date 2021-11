O tenista alemão Alexander Zverev bateu o polaco Hubert Hurkacz, em dois sets, esta quinta-feira, numa partida do Grupo Vermelho das ATP Finals.

Com esta vitória, Zverev avança para as meias-finais, onde terá pela frente o sérvio Novak Djokovic.

O terceiro classificado do ranking precisou de pouco mais de uma hora para chegar aos parciais de 6-2 e 6-4 diante do nono da hierarquia.

Zverev venceu as ATP Finals em 2018, ano em que bateu Djokovic, o líder do ranking. A prova, que reúne os oito melhores tenistas do ano civil, realiza-se no piso rápido de Turim, Itália.