O surfista português Alexandre Botelho foi, na tarde desta terça-feira, retirado inconsciente do mar, na praia da Nazaré.

O português participava no Circuito Mundial de Ondas Grandes e, quando estava a ser transportado por uma mota de água, foi atingido por uma onda, tendo caído inanimado na água. Já inconsciente, foi arrastado por uma segunda onda até à praia.

Alex Botelho tinha água nos pulmões quando foi assistido por uma equipa médica, estando nesta altura estável e a recuperar bem do susto que o mar da Nazaré lhe pregou.



The Nazaré Tow Surfing Challenge has wrapped for the day and Maya Gabeira was one of the standouts. The winners will be determined from a surfers' vote at the end of the day. Stay tuned to https://t.co/ie0ZfNdmHw for updates! pic.twitter.com/ZQHflVm5yw