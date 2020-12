Já são conhecidos os árbitros para os jogos do Benfica e do Sp. Braga relativos à sexta e última jornada da Liga Europa, marcados para a próxima quinta-feira.

O árbitro bielorrusso Alexei Kulbakov foi o eleito para apitar na visita do Benfica à Bélgica para defrontar o Standard Liège, enquanto o árbitro polaco Daniel Stefanski foi designado para dirigir a receção do Sp. Braga aos ucranianos do Zorya na Pedreira.

Recordamos que as duas equipas portuguesas já estão qualificadas para os 16 avos de final da Liga Europa.