O London City oficializou a contratação de Alexia Putellas. A espanhola de 32 anos troca a cidade de Barcelona por Londres, ao fim de 14 anos no emblema espanhol.

A duas vezes Bola de Ouro já tinha anunciado que na próxima temporada não iria jogar pelo Barcelona, mas na altura deixou em aberto por onde passaria o futuro. Agora já se sabe que a jogadora vestirá as cores do London CIty, numa mudança que marca o início de uma nova fase da carreira de Putellas.

A espanhola partilhou estar entusiasmada e sentir-se «profundamente inspirada» por se juntar a um clube independente dedicado exclusivamente ao futebol feminino.

«Isto é mais do que uma simples assinatura de contrato, é uma declaração ousada sobre o futuro do esporte. Juntos, competiremos nos mais altos níveis, criando novas oportunidades comerciais e caminhos de desenvolvimento para a próxima geração de atletas femininas», disse a média aos meios do clube.

«Estou muito animada para começar este novo capítulo com o London City Lionesses. A ambição do clube e o seu firme compromisso em crescer como um clube independente exclusivamente feminino me inspiram profundamente.

Putellas integrará o plantel que fará a estreia do clube na Women's Super League, 1.ª divisão do campeonato feminino inglês, após a conquista da Women's Championship na época passada.

«Estou ansiosa para causar impacto em campo enquanto lutamos por títulos», referiu a espanhola.