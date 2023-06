O Liverpool anunciou nesta quinta-feira a contratação de Alexis Mac Allister, médio argentino que representava o Brighton & Hove Albion, sem revelar os valores envolvidos na operação nem a duração do contrato.

Segundo a imprensa britânica, os «reds» terão pago um valor inicial de 40 milhões de euros, mas o negócio envolve variáveis que podem levar o montante global da operação para os 64 milhões.

O jogador de 24 anos ajudou a Argentina a vencer o Mundial de 2022, contemplando ainda mais uma época a grande nível no futebol inglês.

«É como um sonho realizado, é incrível estar aqui e estou ansioso por começar. Foi um ano fantástico para mim, com o Mundial e com o que conseguimos no Brighton, mas agora é altura de pensar no Liverpool e em ser melhor jogador e melhor ser humano todos os dias», diz Alexis Mac Allister.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️