O Rangers recebeu e venceu o Lech Poznan, por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa.

O único golo do jogo foi apontado pelo avançado Alfredo Morelos, de cabeça, aos 68 minutos, após cruzamento do lado esquerdo de Barisic.

Com este resultado, a formação escocesa mantém-se lado a lado com o Benfica no topo do grupo, com seis pontos cada. Há vantagem para os portugueses, face à diferença de golos (7-2 para 3-0). O Lech e o Standard, ao fim de duas jornadas, ainda não pontuaram.

Por lesão, o português Pedro Tiba não foi opção na equipa de Dariusz Zuraw no Lech.

Na próxima semana, o Rangers visita o Estádio da Luz e o Lech recebe o Standard.