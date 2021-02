A equipa de futebol do FC Porto prestou esta quarta-feira homenagem ao guarda-redes de andebol Alfredo Quintana, que está internado após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira.

Nas redes sociais, os dragões partilharam uma fotografia em que o plantel portista surge com a camisola do guardião. Na legenda pode ler-se: «Juntos com a Família Quintana».

O FC Porto agradeceu ainda «todas as mensagens e manifestações de apoio» que têm sido feitas a Alfredo Quintana.

O FC Porto agradece todas as mensagens e manifestações de apoio ao nosso atleta Alfredo Quintana. A todos, o nosso sincero obrigado. Estamos juntos nesta luta. Força, Quintana! 🔵⚪️#FCPorto #FCPortoAndebol #Andebol #FCPortoSports — FC Porto (@FCPorto) February 24, 2021

Fonte hospitalar disse na terça-feira à Agência Lusa que o estado de saúde de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa, «continua estável, mas com prognóstico reservado».

Também na terça-feira, as equipas de andebol do Sporting e Benfica entraram em campo com camisolas de homenagem ao guardião.