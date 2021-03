Centenas de pessoas marcaram presença junto ao Dragão Arena para o último adeus a Alfredo Quintana.

O carro fúnebre com o corpo do andebolista luso-cubano esteve ao início da tarde junto ao Dragão Arena onde a família, companheiros de equipa, atletas de outras modalidades do clube e responsáveis e funcionários FC Porto depositaram coroas de flores.

Presentes estiveram também o Presidente da Federação Portuguesa de Andebol e o selecionador nacional.

O jogador do FC Porto e da Seleção Nacional, de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira passada, durante um treino. Faleceu na sexta-feira.