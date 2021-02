A direção da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) decretou, esta sexta-feira, um mês de luto, até 31 de março de 2021, pela morte do guarda-redes luso-cubano Alfredo Quintana.

O luto envolve «todas as atividades sociais e desportivas desenvolvidas pela Federação de Andebol de Portugal, estando abrangidos os jogos das competições nacionais e regionais», mas também da seleção nacional, «relativos à qualificação para os Jogos Olímpicos», que decorrem em Tóquio, este ano.

Além disso, o luto abrange encontros «das competições europeias onde participem equipas portuguesas, ações de formação, sorteios, entre outros.

«A Direção decidiu ainda propor à Mesa da Assembleia Geral da Federação a aprovação de um voto de reconhecimento e pesar a Alfredo Quintana, que deverá ser submetido na próxima assembleia a realizar, previsivelmente, no mês de abril 2021», refere o comunicado da FPA, no qual o selecionador, Paulo Pereira, além do presidente, Miguel Laranjeiro, manifestaram o seu pesar pelo óbito, aos 32 anos, de Quintana.