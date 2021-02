Colega de seleção de Alfredo Quintana, Luís Frade vai homenagear o andebolista do FC Porto que faleceu esta sexta-feira, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante um treino dos dragões.

Na deslocação do Barcelona ao terreno do Nava, em jogo do campeonato espanhol, o pivô de 22 anos vai usar o nome de Quintana na camisola.

Mas o próprio Luís Frade também vai ser homenageado: o jovem vai capitanear os culés na partida desta sexta-feira, conforme lhe comunicou o capitão da equipa catalã, o francês Cédric Sorhaindo, num momento partilhado nas redes sociais do clube.

Ora veja o momento: