A direção do FC Porto decidiu retirar a camisola número 1 do andebol do clube, como forma de homenagem a Alfredo Quintana, guarda-redes que faleceu nesta sexta-feira, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória no início da semana.



Os dragões explicam que a proposta foi apresentada pelo presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.



Alfredo Quintana era o dono da camisola número 1 do andebol do FC Porto.