O Farense, clube que disputa a II Liga de futebol, anunciou, este domingo, a doação de 100 mil euros, juntamente com «empresas parceiras», ao Algarve Biomedical Center (ABC), para a «aquisição de material e equipamento fundamental para o tratamento dos pacientes» infetados com a covid-19.

A ação foi concretizada, segundo o clube, na passada sexta-feira, envolvendo também a encomenda de dez monitores recomendados «pela própria estrutura hospitalar» para a «monitorização de pacientes ventilados», além de mil máscaras de proteção para os profissionais de saúde.

A meio da última semana, o presidente do clube, João Barão Rodrigues, já manifestara, junto do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, a disponibilidade para a cedência das infraestruturas do clube «para qualquer necessidade tida por conveniente», além da aquisição de material para os doentes com covid-19.

O ABC, também designado Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, surgiu fruto do consórcio entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a Universidade do Algarve, em 2016.